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Полузащитник «Урала» Лунгу пройдет медосмотр в «Аланьяспоре»

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу в ближайшие дни пройдет медосмотр в турецком «Аланьяспоре», сообщил ТАСС президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба «Аланьяспор». Детали возможного перехода будем согласовывать», - сказал Иванов.

26-летний замбиец перешел в «Урал» в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.

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