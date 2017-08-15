Blizzard вернула название Battle.net своему игровому сервису

Компания Blizzard изменила название игрового сервиса на Blizzard Battle.net.



«Мы знаем, что название Battle.net — это что-то особенное для наших поклонников. Оно символизировало годы истории, радости, общения и дружбы для всех наших игроков. Battle.net объединяет игроков с 1996 года. Эта технология никуда не уйдёт. Рассмотрев отзывы сообщества, мы решили вернуть название обратно», — говорится в официальном заявлении.



Напомним, что в марте 2017 года компания переименовала Battle.net в Blizzard.



Battle.net — игровой сервис корпорации Blizzard Entertainment, обеспечивающий игрокам возможность совместной игры через Интернет. Сервис был запущен в январе 1997 года одновременно с выходом action-RPG Diablo.

Источник