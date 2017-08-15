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Кирсан Илюмжинов: Приветствую возвращение Каспарова

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – об участии Гарри Каспарова в турнире в Сент-Луисе.

- Я поддерживаю участие чемпиона мира в таких турнирах. Это только способствует популяризации шахмат. В конце сентября истекает срок двухгодичного отстранения Каспарова от шахматной деятельности, который ему определила комиссия по этике ФИДЕ. Напомню, эту дисквалификацию Каспаров получил за факт коррупции – он был уличен в даче взятки в 1,5 миллиона долларов президенту шахматной федерации Сингапура.

- Как оцените его игру?
- Понятно, что он долго не играл в турнирах, но видно, что Гарри в хорошей форме. Шахматами ведь можно и дома заниматься. Бобби Фишер, например, играл в турнирах в интернете под чужим именем в рапид и блиц.

В Сент-Луисе стартовал четвертый этап Grand Chess Tour с участием 10 гроссмейстеров, среди которых и Гарри Каспаров. 

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