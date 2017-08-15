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Защитник «Утрехта» Кали из-за травмы не сыграет с «Зенитом»

Источник:  ФК «Утрехт»Комментарии

Защитник «Утрехта» Анауар Кали из-за травмы не сыграет с «Зенитом» в матчах квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

Как сообщается на официальном сайте голландского клуба, травму 26-летний игрок получил в первом туре национального чемпионата с командой «Ден Хааг» (3:0).

В ходе обследования медики диагностировали у Кали повреждение ахиллова сухожилия. На восстановление ему потребуется не менее двух месяцев.

Первый матч между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Голландии 16 августа, ответный - 24 августа в Петербурге.

Матч

Утрехт - Зенит

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Утрехт» – «Зенит»?

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