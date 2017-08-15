Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Огурцов: В «Нефтехимике» много амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в КХЛ

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

- Можете сравнить предсезонку-2017 с предыдущими?
- Лагерь-2016, который проводил прежний тренерский штаб «Нефтехимика» и который начинался еще в июне в Хорватии, был тяжелейшим - «земля», «земля», «земля». Честно скажу, не уверен, что все те нагрузки оказались необходимыми и на длинной дистанции сработали.Наверное, у нынешнего лагеря есть некоторое сходство со сборами ЦСКА при Джоне Торчетти, хотя там был немного другой зал, да и лестницы в работе не использовались. В тот год в ЦСКА я тоже себя чувствовал очень неплохо, получал игровое время.

- Какое упражнение в этой предсезонке стало для вас самым тяжелым?
- Прыжки через барьеры. С моими габаритами это, сами понимаете, не самое легкое дело.

- Слышал, что вы оставались в зале дополнительно и работали над взрывной скоростью.
- Все верно, крупным защитникам очень важно не потерять соперника на старте. Каждый день дополнительно приседал со штангой, работал над прессом, спиной. Надеюсь, в сезоне увижу результаты.

- Бюджет «Нефтехимика» в это межсезонье сократился процентов на тридцать, если не на пятьдесят. Какие задачи теперь будете решать?
- Все что касается финансовых сокращений, знают руководители, а не игроки. Но я не думаю, что за лето команда стала слабее. У нас много молодых, амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в лиге. Мне кажется, что мы неплохо готовы к сезону и будем воевать за плей-офф.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гуськов: Капризов может выиграть Кубок Гагарина и поехать на ОлимпиадуАлександр Гуськов: Капризов может выиграть Кубок Гагарина и поехать на ОлимпиадуПродолжение беседы с хоккейным экспертом Александром Гуськовым.Александр Гуськов: То, что Зарипова поддерживают «Магнитка» и Казань – это правильноХоккейный эксперт Александр Гуськов поделился мнением о возможности сокращения дисквалификации Даниса Зарипова.«Спартак» подписал нападающего КузнецоваНападающий Александр Кузнецов, начавший подготовку в «Спартаке» на пробном контракте, подписал с клубом полноценное соглашение, которое носит двусторонний характер, сообщается на официальном сайте красно-белых.«Зубов добавляет наработки из НХЛ». Канадец из Сочи, бьющийся за Олимпиаду«Зубов добавляет наработки из НХЛ». Канадец из Сочи, бьющийся за ОлимпиадуНападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл – об игре за сборную Канады в межсезонье, шансах поехать на Олимпийские игры и работе с Сергеем Зубовым.Тренер ХК «Сочи» Константин Курашев: Получил огромное удовольствие, смотря за игрой ДацюкаТренер ХК «Сочи» Константин Курашев подвел итоги матча против СКА на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге (1:3).
Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии
Шахматы
Эрнесто Инаркиев: Каспаров сумел спасти партию с Накамурой
Футбол
Защитник «Утрехта» Кали из-за травмы не сыграет с «Зенитом»
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Приветствую возвращение Каспарова
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Дмитрий Огурцов
Дмитрий Огурцоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости