Дмитрий Огурцов: В «Нефтехимике» много амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в КХЛ
Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.
- Можете
сравнить предсезонку-2017 с предыдущими?
- Лагерь-2016, который проводил прежний тренерский штаб «Нефтехимика» и который начинался еще в июне в Хорватии, был тяжелейшим - «земля», «земля», «земля». Честно скажу, не уверен, что все те нагрузки оказались необходимыми и на длинной дистанции сработали.Наверное, у нынешнего лагеря есть некоторое сходство со сборами ЦСКА при Джоне Торчетти, хотя там был немного другой зал, да и лестницы в работе не использовались. В тот год в ЦСКА я тоже себя чувствовал очень неплохо, получал игровое время.
- Какое
упражнение в этой предсезонке стало
для вас самым тяжелым?
- Прыжки через барьеры. С моими габаритами это, сами понимаете, не самое легкое дело.
- Слышал, что вы оставались в
зале дополнительно и работали над
взрывной скоростью.
- Все верно, крупным защитникам очень важно не потерять соперника на старте. Каждый день дополнительно приседал со штангой, работал над прессом, спиной. Надеюсь, в сезоне увижу результаты.
- Бюджет
«Нефтехимика» в это межсезонье
сократился процентов на тридцать, если
не на пятьдесят. Какие задачи теперь
будете решать?
- Все что касается финансовых сокращений, знают руководители, а не игроки. Но я не думаю, что за лето команда стала слабее. У нас много молодых, амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в лиге. Мне кажется, что мы неплохо готовы к сезону и будем воевать за плей-офф.