Дмитрий Огурцов: В «Нефтехимике» много амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в КХЛ

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ.

- Можете сравнить предсезонку-2017 с предыдущими?

- Лагерь-2016, который проводил прежний тренерский штаб «Нефтехимика» и который начинался еще в июне в Хорватии, был тяжелейшим - «земля», «земля», «земля». Честно скажу, не уверен, что все те нагрузки оказались необходимыми и на длинной дистанции сработали.Наверное, у нынешнего лагеря есть некоторое сходство со сборами ЦСКА при Джоне Торчетти, хотя там был немного другой зал, да и лестницы в работе не использовались. В тот год в ЦСКА я тоже себя чувствовал очень неплохо, получал игровое время.

- Какое упражнение в этой предсезонке стало для вас самым тяжелым?

- Прыжки через барьеры. С моими габаритами это, сами понимаете, не самое легкое дело.

- Слышал, что вы оставались в зале дополнительно и работали над взрывной скоростью.

- Все верно, крупным защитникам очень важно не потерять соперника на старте. Каждый день дополнительно приседал со штангой, работал над прессом, спиной. Надеюсь, в сезоне увижу результаты.

- Бюджет «Нефтехимика» в это межсезонье сократился процентов на тридцать, если не на пятьдесят. Какие задачи теперь будете решать?

- Все что касается финансовых сокращений, знают руководители, а не игроки. Но я не думаю, что за лето команда стала слабее. У нас много молодых, амбициозных ребят, которые намерены пошуметь в лиге. Мне кажется, что мы неплохо готовы к сезону и будем воевать за плей-офф.