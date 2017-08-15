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Александр Гуськов: То, что Зарипова поддерживают «Магнитка» и Казань – это правильно

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккейный эксперт Александр Гуськов поделился мнением о возможности сокращения дисквалификации Даниса Зарипова.

- Данис Зарипов подал апелляцию в CAS на свою дисквалификацию. Как вы думаете, каковы шансы смягчить наказание?
- Тяжело сказать. Если бы были примеры, схожие с делом Зарипова, тогда можно было бы на эту тему размышлять. Многое будет зависеть от того, кто будет защищать интересы Даниса. Мне бы очень хотелось, чтобы он еще поиграл, это великолепный игрок.

- В этом разбирательстве Зарипова поддерживают руководители и «Металлурга» и «Ак Барса». О чем это говорит?
- Во-первых, Данис очень многое значил для «Магнитки». Во-вторых, эта история может бросить тень на клуб. Да, он ушел из команды, но в этом случае можно было на ровном месте раздуть из мухи слона и договориться до того, что в «Металлурге» чуть ли не каждый второй игрок был на допинге. Разумеется, Геннадий Величкин не может этого допустить, поэтому хочет помочь не только Данису, но пресечь все эти ненужные разговоры, которые абсолютно безосновательны. В этом случае «Металлург» все делает правильно. Что касается Казани, то тут тоже все понятно. «Ак Барс» борется за игрока, который может помочь команде достигать высоких целей и знает, как выигрывать кубки, - сказал Гуськов.

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