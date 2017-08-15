Душевина завершила игровую карьеру

Российская теннисистка Вера Душевина заявила, что завершила игровую карьеру.

- В последнее время травмы фактически закрыли мне дорогу на корт, и в сложившейся ситуации, думаю, самым правильным будет завершить игровую карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Я благодарна теннису, который помог мне стать тем, кто я есть. Благодарна тренерам, прежде всего, Ирине Григорьевне Гранатуровой, и всем, кто помогал мне добиваться результатов, - приводит слова Душевиной «Р-Спорт».

Напомним, что Душевина одержала победу в одиночном разряде юниорского Уимблдона в 2002 году, а также возглавляла юниорский одиночный рейтинг. Кроме этого в активе российской спортсменки победа в составе национальной команды в Кубке Федерации-2005 и выход в полуфиналы Уимблдона в миксте в 2013 и 2014 годах. В общей сложности Душевина завоевала три титула WTA и шесть ITF.