Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Душевина завершила игровую карьеру

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российская теннисистка Вера Душевина заявила, что завершила игровую карьеру.

- В последнее время травмы фактически закрыли мне дорогу на корт, и в сложившейся ситуации, думаю, самым правильным будет завершить игровую карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Я благодарна теннису, который помог мне стать тем, кто я есть. Благодарна тренерам, прежде всего, Ирине Григорьевне Гранатуровой, и всем, кто помогал мне добиваться результатов, - приводит слова Душевиной «Р-Спорт».

Напомним, что Душевина одержала победу в одиночном разряде юниорского Уимблдона в 2002 году, а также возглавляла юниорский одиночный рейтинг. Кроме этого в активе российской спортсменки победа в составе национальной команды в Кубке Федерации-2005 и выход в полуфиналы Уимблдона в миксте в 2013 и 2014 годах. В общей сложности Душевина завоевала три титула WTA и шесть ITF.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вера Душевина: Spb Ladies Trophy может претендовать на звание лучшего турнира в сезонеРоссийская теннисистка Вера Душевина поделилась впечатлениями от финала парного турнира Spb Ladies Trophy против Мартины Хингис и Сани Мирзы.Душевина и Крейчикова – первые финалисты Spb Ladies Trophy в парном разрядеВ полуфинале Spb Ladies Trophy пара Вера Душевина/Барбора Крейчикова в трех сетах одержала победу над чешским дуэтом Андреа Главачкова/Люция Градецка – 3:6, 7:6, 10:8.Внезапный Рязанцев, «Бедный «Кубок Кремля». Итоги дня на Spb Ladies TrophyВнезапный Рязанцев, «Бедный «Кубок Кремля». Итоги дня на Spb Ladies TrophyФутболист «Зенита» говорит об аренде, Мирза и Хингис ставят новый рекорд, а Возняцки покидает ПетербургВера Душевина: С новыми правилами в парном теннисе прибавился стрессРоссийская теннисистка Вера Душевина в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделилась мнением о выступлении на Spb Ladies Trophy-2016.Вера Душевина: Хочется спросить у Хингис и Мирзы: Вы когда закончите побеждать?Вера Душевина: Хочется спросить у Хингис и Мирзы: Вы когда закончите побеждать?Вера Душевина вернулась в теннис после годового перерыва. Она объяснила Spb.Sovsport.ru, почему рада травме и вспомнила белочку на корте.
Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии
Шахматы
Эрнесто Инаркиев: Каспаров сумел спасти партию с Накамурой
Футбол
Защитник «Утрехта» Кали из-за травмы не сыграет с «Зенитом»
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Приветствую возвращение Каспарова
все новости
Вера Душевина
Вера Душевинавсе новости