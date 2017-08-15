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Эрнесто Инаркиев: Каспаров сумел спасти партию с Накамурой

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев прокомментировал партию Накамура – Каспаров, в которой 13-й чемпион мира едва ушел от поражения.  

- Во второй партии Каспаров черными выбрал защиту Грюнфельда, свой фирменный дебют, и получил серьезное преимущество. Получились два слона у черных против двух коней у белых. Намечалась очень острая игра, с преимуществом у Каспарова, но он промедлил – сделал несколько недостаточно энергичных ходов, и Накамура смог построить такую конструкцию, где его кони оказались лучше слонов Каспарова. После чего Накамура наращивал давление и добился огромного преимущества, партия была математически выиграна. И вот здесь хотелось бы отметить Каспарова, он смог поставить проблемы перед соперником, активно сопротивлялся, Накамура в итоге ошибся и свел партию вничью. 

В Сент-Луисе стартовал четвертый этап Grand Chess Tour с участием 10 гроссмейстеров, среди которых и Гарри Каспаров. Вначале соперники сыграют один круг в рапид, затем два круга в блиц. Вчера были сыграны три первых тура в рапиде, все свои три партии Каспаров завершил вничью. 

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