Эрнесто Инаркиев: Каспаров сумел спасти партию с Накамурой

Чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев прокомментировал партию Накамура – Каспаров, в которой 13-й чемпион мира едва ушел от поражения.

- Во второй партии Каспаров черными выбрал защиту Грюнфельда, свой фирменный дебют, и получил серьезное преимущество. Получились два слона у черных против двух коней у белых. Намечалась очень острая игра, с преимуществом у Каспарова, но он промедлил – сделал несколько недостаточно энергичных ходов, и Накамура смог построить такую конструкцию, где его кони оказались лучше слонов Каспарова. После чего Накамура наращивал давление и добился огромного преимущества, партия была математически выиграна. И вот здесь хотелось бы отметить Каспарова, он смог поставить проблемы перед соперником, активно сопротивлялся, Накамура в итоге ошибся и свел партию вничью.

В Сент-Луисе стартовал четвертый этап Grand Chess Tour с участием 10 гроссмейстеров, среди которых и Гарри Каспаров. Вначале соперники сыграют один круг в рапид, затем два круга в блиц. Вчера были сыграны три первых тура в рапиде, все свои три партии Каспаров завершил вничью.

