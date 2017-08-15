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Лига чемпионов. Плей-офф. ЦСКА – «Янг Бойз», «Ливерпуль» – «Хоффенхайм» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Матч

Карабах - Копенгаген

Место и дата

15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция

Матч

АПОЭЛ - Славия

Место и дата

15 августа 21:45, ГСП, Онлайн-трансляция

Матч

Янг Бойз - ЦСКА

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

Матч

Хоффенхайм - Ливерпуль

Место и дата

15 августа 21:45, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Спортинг - Стяуа

Место и дата

15 августа 21:45, Жозе Алваладе, Онлайн-трансляция

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