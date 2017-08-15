Лига чемпионов. Плей-офф. ЦСКА – «Янг Бойз», «Ливерпуль» – «Хоффенхайм» и другие матчи

читайте также

Дмитрий Градиленко: Какие козыри у ЦСКА? Контратаки, хорошие быстрые фланги Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Градиленко в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящей игре «армейцев» с «Янг Бойз».

Стале Сольбаккен: Хотим вернуться из Баку с удобным результатом Главный тренер «Копенгагена» Стале Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Гурбан Гурбанов: «Карабах» ждет важнейший матч в истории Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном». Напомним, что команды сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Команда с характером. Что сегодня из себя представляет «Янг Бойз»? Выделим несколько особенностей команды, выбившей из турнира киевское «Динамо».