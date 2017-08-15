Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии
Бывший защитник «Манчестер
Юнайтед» Уэс Браун подписал контракт с клубом «Керала Бластерс» из Индии.
37-летний британец будет играть под руководством голландца Рене Меленстена, который в 2007-2013 годах был ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Браун выступал за манкунианцев с 1996 по 2011 годы, после чего играл в «Сандерленде» (2011-2016) и «Блэкберне» (2016-2017).
В составе «Манчестер Юнайтед» Браун пять раз выиграл чемпионат Англии, три раза – Суперкубок Англии и по два раза – Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов.
В составе сборной Англии на его счету 23 матча и один гол.
Отметим, что в «Керала Бластерс» Браун станет партнером болгарина Димитара Бербатова, игравшего с ним в «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в 2013 году Меленстен работал в «Анжи».
One of PLs most decorated players, @rmeulensteen1 's own, @WesBrown24 joins the Blasters family. ഇനി കളി മാറും!#KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/oPvS3lnxEC— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 15 августа 2017 г.