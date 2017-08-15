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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии

Источник:  ФК «Керала Бластерс»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун подписал контракт с клубом «Керала Бластерс» из Индии.

37-летний британец будет играть под руководством голландца Рене Меленстена, который в 2007-2013 годах был ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Браун выступал за манкунианцев с 1996 по 2011 годы, после чего играл в «Сандерленде» (2011-2016) и «Блэкберне» (2016-2017).

В составе «Манчестер Юнайтед» Браун пять раз выиграл чемпионат Англии, три раза – Суперкубок Англии и по два раза – Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов.

В составе сборной Англии на его счету 23 матча и один гол.

Отметим, что в «Керала Бластерс» Браун станет партнером болгарина Димитара Бербатова, игравшего с ним в «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в 2013 году Меленстен работал в «Анжи».

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