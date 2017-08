Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун подписал контракт с клубом «Керала Бластерс» из Индии.

37-летний британец будет играть под руководством голландца Рене Меленстена, который в 2007-2013 годах был ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Браун выступал за манкунианцев с 1996 по 2011 годы, после чего играл в «Сандерленде» (2011-2016) и «Блэкберне» (2016-2017).

В составе «Манчестер Юнайтед» Браун пять раз выиграл чемпионат Англии, три раза – Суперкубок Англии и по два раза – Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов.

В составе сборной Англии на его счету 23 матча и один гол.

Отметим, что в «Керала Бластерс» Браун станет партнером болгарина Димитара Бербатова, игравшего с ним в «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в 2013 году Меленстен работал в «Анжи».

One of PLs most decorated players, @rmeulensteen1 's own, @WesBrown24 joins the Blasters family. ഇനി കളി മാറും!#KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/oPvS3lnxEC