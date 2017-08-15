Матюиди может перейти в «Ювентус»
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Полузащитник «Париж Сен-Жермен» Блез Матюиди может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации итальянского издания, «Ювентус» готов заплатить за трансфер 30-летнего полузащитника 15 миллионов евро.
Напомним, что в прошедшем сезона игрок сыграл в 48 матчах, забил семь голов и отдал семь голевых передач.
Матюиди является четырехкратным чемпионом Франции. 30-летний полузащитник, ранее выступавший за французские «Труа» и «Сент-Этьен», защищает цвета «Пари Сен-Жермен» с 2011 года. На его счету 295 матчей и 33 забитых мяча.
Действующий контракт Матюиди истекает в 2018 году.
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