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Владимир Крикунов: Впервые попробовали сыграть в три пары защитников

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) на предсезонном турнире в Омске.

– Все хотят выиграть турнир, игра получилась упорной. Ребята хорошо настроились, молодцы. Хорошо отыграл Сохатский. Мы еще проверяем состав. Впервые попробовали сыграть в три пары защитников, это сложно - все время с разными нападающими приходится выходить. Вроде бы ничего, получается. В игре посмотрели, потом ещё на видео посмотрим, но мы на ноль сыграли и по броскам выиграли. Попробуем ещё игру так сыграть в три пары, просто по сезону разные варианты будут, травмы могут быть. Поэтому на турнире так и продолжим играть, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, что Мемориал имени Виктора Блинова проходит в Омске. В турнире принимают участие ханты-мансийская «Югра», «Амур», «Автомобилист», астанинский «Барыс» и местный «Авангард». Мемориал Блинова завершится 20 августа.

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