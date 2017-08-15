Гурбан Гурбанов: «Карабах» ждет важнейший матч в истории
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями
от матча с «Копенгагеном». Напомним, что команды сыграют в раунде плей-офф Лиги
чемпионов.
«Готовимся к
важной игре, и понимаем, насколько она важна для нас. Все чувствуют
ответственности. Команда далека от оптимальной формы, у игроков были микротравмы.
Это нас беспокоило, но сейчас все в порядке. Хотя не все так хорошо готовы, как
хотелось бы.
Нас ждет
важнейший матч в истории, отчего у футболистов есть волнения. Но лучше с этим
не переусердствовать. Перед стартом евросезона мы провели товарищеский матч с
«Брондбю». Эта команда похожа на «Копенгаген». Видели видеозапись игр
«Копенгагена».
«Копенгаген»
неудачно начал чемпионат? В таких случаях команда бывает более ответственной.
Это я по своему опыту говорю. Ведь чемпионат и еврокубки - разные турниры», -
цитирует Гурбанова Azerisport.
Матч «Карабах» -
«Копенгаген» начнется в 19:00 по Москве.