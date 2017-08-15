Гурбан Гурбанов: «Карабах» ждет важнейший матч в истории

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном». Напомним, что команды сыграют в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Готовимся к важной игре, и понимаем, насколько она важна для нас. Все чувствуют ответственности. Команда далека от оптимальной формы, у игроков были микротравмы. Это нас беспокоило, но сейчас все в порядке. Хотя не все так хорошо готовы, как хотелось бы.

Нас ждет важнейший матч в истории, отчего у футболистов есть волнения. Но лучше с этим не переусердствовать. Перед стартом евросезона мы провели товарищеский матч с «Брондбю». Эта команда похожа на «Копенгаген». Видели видеозапись игр «Копенгагена».

«Копенгаген» неудачно начал чемпионат? В таких случаях команда бывает более ответственной. Это я по своему опыту говорю. Ведь чемпионат и еврокубки - разные турниры», - цитирует Гурбанова Azerisport.

Матч «Карабах» - «Копенгаген» начнется в 19:00 по Москве.