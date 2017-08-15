Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рой Джонс: Никакая тактика Макгрегора не выведет Мэйвезера из состояния равновесия

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс поделился ожиданиями от предстоящего поединка между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Все будет зависеть от Флойда. Никакая тактика Макгрегора не выведет его из состояния равновесия. Нет, возраст Флойда тоже не является решающим фактором.

Уверен, удары Конора будут значительно слабее. Все дело в перчатках. А вот длительность поединка скажется. Особенно это касается Макгрегора, который никогда не дрался 12 раундов. 

Конечно, если Конор победит, то наследию Флойда просто придет конец. Но я считаю, что Мэйвезер одержит досрочную победу», – цитирует Джонса BoxingScene.

Напомним, бой состоится по правилам бокса 26 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мэйвезер собирается приобрести клуб НБААмериканский боксер Флойд Мэйвезер рассказал о желании приобрести баскетбольный клуб.Роберт Гарсия: Мой брат Майки сейчас побил бы Мэйвезера, а бой с Макгрегором – легкая прогулка для ФлойдаОтец и тренер американского боксера Майки Гарсии полагает, что его сын мог бы одержать победу над Флойдом Мэйвезером-младшим.Конор Макгрегор: Никогда не называл афроамериканцев обезьянами, а Мэйвезер переврал мои слова. Могу сравнить его с крысойИрландский боец ММА Конор Макгрегор назвал своего будущего оппонента боксера Флойда Мейвезера крысой и провокатором.Макгрегор отказался от спарринга с ЛомаченкоЧемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор отказался от предложения спарринга со стороны чемпиона мира по боксу WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.Поединок Макгрегора и Мэйвезера покажет «Первый канал»Как сообщает Znak, Первый канал покажет в прямом эфире поединок между чемпионом UFC Конором Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.
Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун продолжит карьеру в Индии
Шахматы
Эрнесто Инаркиев: Каспаров сумел спасти партию с Накамурой
Футбол
Защитник «Утрехта» Кали из-за травмы не сыграет с «Зенитом»
Шахматы
Кирсан Илюмжинов: Приветствую возвращение Каспарова
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Рой Джонс
Рой Джонсвсе новости