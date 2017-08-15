Рой Джонс: Никакая тактика Макгрегора не выведет Мэйвезера из состояния равновесия

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс поделился ожиданиями от предстоящего поединка между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Все будет зависеть от Флойда. Никакая тактика Макгрегора не выведет его из состояния равновесия. Нет, возраст Флойда тоже не является решающим фактором.

Уверен, удары Конора будут значительно слабее. Все дело в перчатках. А вот длительность поединка скажется. Особенно это касается Макгрегора, который никогда не дрался 12 раундов.

Конечно, если Конор победит, то наследию Флойда просто придет конец. Но я считаю, что Мэйвезер одержит досрочную победу», – цитирует Джонса BoxingScene.

Напомним, бой состоится по правилам бокса 26 августа.