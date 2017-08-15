Дмитрий Градиленко: Про первое место в РФПЛ, всем кроме «Зенита» можно забыть

Экс-футболист ЦСКА, эксперт Дмитрий Градиленко оценивая шансы ЦСКА в борьбе за первое место, поделился своими прогнозами о том, кто будет чемпионом в нынешнем сезоне.

- «Зенит» без альтернативно уже чемпион. И его уже не догнать. Что касается всех остальных, там посмотрим, оказаться в тройке «армейцы» могут легко. А про первое место можно уже забыть – это мое мнение.