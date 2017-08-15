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Паулиньо доплатил за «Барселону» часть своей трансферной стоимости

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Стали известны подробности перехода полузащитника Паулиньо в «Барселону». По данным Mundo Deportivo, 29-летний бразилец заплатил своему бывшему клубу «Гуанчжоу Эвергранд» 7,5 миллиона евро, то есть больше своей годовой зарплаты в Китае.

«Барселона» договорилась с «Гаунчжоу» о переходе Паулиньо за 40 миллионов евро, однако выплатить всю сумму не смогла, после чего сам игрок доплатил часть компенсации.

Отметим, что игроки не в первый раз платят за «Барселону» при переходе в клуб. То же самое раньше делали Хавьер Маскерано и Сеск Фабрегас. При этом каталонцы, как правило, впоследствии благодарят игроков за этот поступок повышением зарплаты.

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