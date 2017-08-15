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Стале Сольбаккен: Хотим вернуться из Баку с удобным результатом

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Главный тренер «Копенгагена» Стале Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

«Температура нормальная. Как мне сказали, поле тоже в хорошем состоянии. Мы знаем соперника, качественная команда. Особенно дома они хорошо играют. Уважаем хозяев поля. Но хотим вернуться дома с удобным результатов.

В составе соперника меня больше всего беспокоит. Тройка атакующей линии. Каждый из них в одиночку могут изменить счет на табло. У «Карабаха» большой еврокубковый опыт», - цитирует Сольбаккена Azerisport.

Матч «Карабах» - «Копенгаген» начнется в 19:00 по Москве.

Матч

Карабах - Копенгаген

Место и дата

15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция

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