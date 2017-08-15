Стале Сольбаккен: Хотим вернуться из Баку с удобным результатом
Источник: Azerisport.comКомментарии
Главный тренер «Копенгагена»
Стале Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что
командам предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
«Температура
нормальная. Как мне сказали, поле тоже в хорошем состоянии. Мы знаем соперника,
качественная команда. Особенно дома они хорошо играют. Уважаем хозяев поля. Но
хотим вернуться дома с удобным результатов.
В составе
соперника меня больше всего беспокоит. Тройка атакующей линии. Каждый из них в
одиночку могут изменить счет на табло. У «Карабаха» большой еврокубковый опыт»,
- цитирует Сольбаккена Azerisport.
Матч «Карабах» - «Копенгаген» начнется в 19:00 по Москве.
Матч
Место и дата
15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция
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