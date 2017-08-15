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«Ювентус» готов предложить «МЮ» за Феллайни 22,5 млн фунтов

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни является одной из главных трансферных целей «Ювентуса», утверждает The Sun.

По данным издания, за 29-летнего атакующего хавбека сборной Бельгии клуб из Турина готов выложить 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

При этом, уточняет The Sun, возможный трансфер Феллайни во многом зависит от того, удастся ли «Ювентусу» приобрести у «ПСЖ» полузащитника Блеза Матюиди.

В минувшем сезоне Феллайни провел в чемпионате Англии 28 матчей и забил один мяч.



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