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Буффон, Месси и Роналду - претенденты на звание лучшего футболиста года по версии УЕФА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА объявила трех претендентов на звание лучшего футболиста сезона по версии организации.

За титул бороться будут голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.

Как отмечается, шорт-лист из трех игроков был выбран жюри, состоящим из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 и Лиги Европы УЕФА, а также 55 журналистов, выбранных группой европейских спортивных СМИ. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.

Футболисты, вошедшие в топ-10:  Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»),  Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).

Добавим, что награда будет вручена 24 августа в Монако во время церемонии проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18. 

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