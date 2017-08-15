Буффон, Месси и Роналду - претенденты на звание лучшего футболиста года по версии УЕФА
УЕФА объявила трех претендентов на звание лучшего футболиста сезона по версии организации.
За титул бороться будут голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.
Как отмечается, шорт-лист из трех игроков был выбран жюри, состоящим из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 и Лиги Европы УЕФА, а также 55 журналистов, выбранных группой европейских спортивных СМИ. Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.
Футболисты, вошедшие в топ-10: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).
Добавим, что награда будет вручена 24 августа в Монако во время церемонии проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2017/18.