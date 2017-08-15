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ХК «Сочи» – Канада. Форварда сочинцев Энеруда увезли со льда на носилках

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Симон Энеруд получил травму в матче турнира имени Пучкова против сборной Канады.

Эпизод произошел на 14-й минуте второго периода при счете 2:1 в пользу североамериканцев. После толчка защитника канадцев Шона Лалонда Энеруд упал на лед и ударился об борт. Шведа унесли со льда на носилках, а канадец получил двухминутный штраф.

Когда арбитры остановили игру, форвард сочинцев Вадим Щегольков подрался с нападающим канадцев Тревором Парксом. Игрок ХК «Сочи» за грубость был удален на две минуты.

Напомним, турнир имени Пучкова стартовал в Петербурге 14 августа. Сочинцы в первом матче проиграли СКА со счетом 1:3. Канадцы встретятся с армейцами 16 августа в 19:30. 

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