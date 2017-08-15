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«Милан» и «Вильярреал» договорились об аренде Бакка

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Форвард «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, клубы договорились об аренде 30-летнего колумбийца с правом выкупа за 16-18 миллионов евро. В ближайшее время нападающий отправится в Испанию для прохождения медосмотра.

Таким образом, Бакка возвращается в примеру спустя два года. В 2013-2015 годах форвард играл в «Севилье» и в 72 матчах забил 34 гола. Ранее сообщалось, что Бакка снова может стать игроком клуба из Андалусии, в составе которого дважды выигрывал Лигу Европы (2014, 2015).

Добавим, что за два сезона в серии A колумбиец провел 70 матчей и записал на свой счет 31 гол. Вместе с «Миланом» Бакка завоевал Суперкубок Италии (2016).

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