Льоренте вернулся к тренировкам

Форвард «Суонси» Фернандо Льоренте возобновил тренировки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Льоренте пропустил предсезонную подготовку и первый матч АПЛ против «Саутгемптона» из-за перелома руки, который он получил при падении с велосипеда, отдыхая с семьей.

В прошлом сезоне испанец стал лучшим бомбардиром «Суонси», забив 15 мячей. Отмечается, что он не сыграет в ближайшем матче против «Манчестер Юнайтед», который состоится в субботу.