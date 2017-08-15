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Льоренте вернулся к тренировкам

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии

Форвард «Суонси» Фернандо Льоренте возобновил тренировки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Льоренте пропустил предсезонную подготовку и первый матч АПЛ против «Саутгемптона» из-за перелома руки, который он получил при падении с велосипеда, отдыхая с семьей.

В прошлом сезоне испанец стал лучшим бомбардиром «Суонси», забив 15 мячей. Отмечается, что он не сыграет в ближайшем матче против «Манчестер Юнайтед», который состоится в субботу.

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