Льоренте вернулся к тренировкам
Источник: ФК «Суонси»Комментарии
Форвард «Суонси» Фернандо Льоренте
возобновил тренировки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что Льоренте пропустил
предсезонную подготовку и первый матч АПЛ против «Саутгемптона» из-за перелома
руки, который он получил при падении с велосипеда, отдыхая с семьей.
В прошлом сезоне испанец стал лучшим
бомбардиром «Суонси», забив 15 мячей. Отмечается, что он не сыграет в ближайшем
матче против «Манчестер Юнайтед», который состоится в субботу.
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