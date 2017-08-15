M-1 Challenge 83. На турнире состоится бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе
23 сентября в Казани на арене «Баскетхолл» состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.
В его рамках
состоится первый в истории организации
бой за титул чемпиона в наилегчайшем
весе. Финалисты Гран-При Александр
Доскальчук (Украина, 7-1) и Вадим Малыгин
(MMA Север, 11-2-1) сойдутся в бою за этот
титул.
Чемпион Европы по панкратиону и чемпион Украины по смешанным боевым единоборствам Александр Доскальчук дебютировал в рейдже M-1 Challenge в полуфинальном бою Гран-При наилегчайшего веса. В упорном бою он одолел шведского бойца Бин Сон Ли. Сейчас на счету Александра серия из 5 побед подряд и он намерен продолжить ее, примерив чемпионский пояс.
Вадим Малыгин по прозвищу «Bad Santa» собрал богатую коллекцию различных титулов на соревнованиях по рукопашному бою и кикбоксингу. За свою профессиональную карьеру он провел 14 поединков и в 11 из них праздновал победу. Полуфинальный бой против бразильца Фабрисио Сарраффа складывался очень непросто для россиянина, инициатива постоянно переходила из рук в руки, но в конечном итоге судьи вынесли свое решение в пользу Вадима.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Брэндон Холси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1