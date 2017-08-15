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M-1 Challenge 83. На турнире состоится бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе

Источник:  Mix FightКомментарии

23 сентября в Казани на арене «Баскетхолл» состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83.

В его рамках состоится первый в истории организации бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе. Финалисты Гран-При Александр Доскальчук (Украина, 7-1) и Вадим Малыгин (MMA Север, 11-2-1) сойдутся в бою за этот титул.

Чемпион Европы по панкратиону и чемпион Украины по смешанным боевым единоборствам Александр Доскальчук дебютировал в рейдже M-1 Challenge в полуфинальном бою Гран-При наилегчайшего веса. В упорном бою он одолел шведского бойца Бин Сон Ли. Сейчас на счету Александра серия из 5 побед подряд и он намерен продолжить ее, примерив чемпионский пояс.

Вадим Малыгин по прозвищу «Bad Santa» собрал богатую коллекцию различных титулов на соревнованиях по рукопашному бою и кикбоксингу. За свою профессиональную карьеру он провел 14 поединков и в 11 из них праздновал победу. Полуфинальный бой против бразильца Фабрисио Сарраффа складывался очень непросто для россиянина, инициатива постоянно переходила из рук в руки, но в конечном итоге судьи вынесли свое решение в пользу Вадима.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Брэндон Холси (США), 9-3 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 8-2

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в наилегчайшем весе
Александр Доскальчук (Украина), 7-1 - Вадим Малыгин (MMA Север), 11-2-1

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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