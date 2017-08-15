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Определились все участники финала Overwatch World Cup 2017

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Сборные США и Великобритании стали последними участниками финала Overwatch World Cup 2017.

В решающих матчах США обыграла Германию со счетом 3:0, а Великобритания переиграла Тайвань с таким же счетом.

Ранее в финальную часть чемпионата мира пробились Франция, Китай, Швеция, Австралия, Южная Корея и Канада.

Финал Overwatch World Cup 2017 пройдет с 3 по 4 ноября в Анахайме в рамках выставки BlizzCon 2017.

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