«Саутгемптон» хочет 70 миллионов фунтов за ван Дейка

Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк в ближайшее время может все-таки перейти в другой клуб, сообщает Sky Sports.

К «Ливерпулю», который до последнего времени был главным претендентом на 26-летнего голландца, добавились «Челси» и «Манчестер Сити».

В то же время растут и запросы «Саутгемптона», который теперь хочет за своего капитана 70 миллионов фунтов.

Напомним, ван Дейк провел два сезона в премьер-лиге и в 55 матчах забил четыре гола. До этого он по три сезона выступал за «Гронинген» и «Селтик».

Ранее стало известно, что защитник присутствует в списке игроков, которых главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в команде.