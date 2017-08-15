Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Лацио»: Мы можем выиграть скудетто

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что клуб готов решать самые серьезные задачи в предстоящем чемпионате Италии.

Напомним, в воскресенье римская команда завоевала Суперкубок страны, вырвав победу у «Ювентуса» со счетом 3:2.

«Безумие думать, что мы можем выиграть скудетто? Но почему это безумие? - цитирует Лотито Football Italia. - Ведь произошло же подобное с «Лестером» в английской премьер-лиге. Наша философия проста: двигаться вперед шаг за шагом, без резких скачков. Мы хотим побеждать. Да, мы вынуждены отпускать игроков, которым предлагают более выгодные условия, как Билью, например. Но замена ему уже найдена. «Лацио» - серьезный клуб с притязаниями на то, чтобы играть видную роль и в Европе, где мы не можем на равных соперничать лишь с семью-восемью командами».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Леванте» арендовал Лукича у «Торино»Сербский полузащитник «Торино» Саша Лукич перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Калинич близок к переходу в «Милан»Форвард «Фиорентины» Никола Калинич может в ближайшее время стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Милан» и «Вильярреал» договорились об аренде БаккаФорвард «Милана» Карлос Бакка продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.«Ювентус» готов предложить «МЮ» за Феллайни 22,5 млн фунтовПолузащитник «Манчестер Юнай тед» Маруан Феллайни является одной из главных трансферных целей «Ювентуса», утверждает The Sun.Матюиди может перейти в «Ювентус»Полузащитник «Париж Сен-Жермен» Блез Матюиди может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Формула-1
Джин Хаас: В сравнении с тремя топ-командами все остальные выступают на лодках
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и «Локомотив» в 7-м туре чемпионата России
Футбол
Президент «Лацио»: Мы можем выиграть скудетто
Футбол
«Саутгемптон» хочет 70 миллионов фунтов за ван Дейка
все новости
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости