Президент «Лацио»: Мы можем выиграть скудетто

Президент «Лацио» Клаудио Лотито считает, что клуб готов решать самые серьезные задачи в предстоящем чемпионате Италии.

Напомним, в воскресенье римская команда завоевала Суперкубок страны, вырвав победу у «Ювентуса» со счетом 3:2.

«Безумие думать, что мы можем выиграть скудетто? Но почему это безумие? - цитирует Лотито Football Italia. - Ведь произошло же подобное с «Лестером» в английской премьер-лиге. Наша философия проста: двигаться вперед шаг за шагом, без резких скачков. Мы хотим побеждать. Да, мы вынуждены отпускать игроков, которым предлагают более выгодные условия, как Билью, например. Но замена ему уже найдена. «Лацио» - серьезный клуб с притязаниями на то, чтобы играть видную роль и в Европе, где мы не можем на равных соперничать лишь с семью-восемью командами».