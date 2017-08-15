Еськов рассудит «Спартак» и «Локомотив» в 7-м туре чемпионата России
Стали
известны имена арбитров, назначенные на 7-й тур чемпионата России. Об этом
сообщает пресс-служба РФС.
18
августа (пятница)
«Тосно» – «СКА-Хабаровск»: судья – Павел
Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей
Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург);
инспектор – Игорь Синер (Омск).
19 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов
(Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область),
Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин
(Смоленск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Алексей
Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко
(Химки); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Александр
Колобаев (Москва).
«Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев
(Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);
резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Баскаков
(Москва).
20 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин
(Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко
(Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр
Гвардис (Калининград).
«Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав
Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев
(Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан
(Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Михаил
Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий
Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Геннадий
Куличенков (Тула).
21 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев
(Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян
(Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей
Румянцев (Санкт-Петербург).