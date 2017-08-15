Джин Хаас: В сравнении с тремя топ-командами все остальные выступают на лодках

Владелец «Хааса» Джин Хаас высказался о разнице в скорости между «Мерседесом», «Феррари», «Ред Буллом» и остальными командами.

«В сравнении с тремя топ-командами все остальные словно выступают на лодках. И это, пожалуй, самая главная проблема, которую я сейчас вижу. Они опережают всех остальных на световые годы.

Это дилемма, которая сейчас стоит перед Формулой-1. Есть команды, которые всегда впереди, а за ними большое количество середняков. Мы все очень близко друг к другу, вся группа укладывается в секунду.

С точки зрения конкуренции мы все практически равны, и надо просто удалить тех соперников впереди, из-за которых нам всем приходится страдать.

Давайте скажем честно – кроме тех трех команд ни у кого нет шанса на победу. Шестым ты едешь или 20-м – выиграть тебе не удастся никогда», – приводит Motorsport.com слова Хааса.

Отметим, что после 11 этом занимающая четвертое место в Кубке конструкторов «Форс Индия» отстает от «Ред Булла» на 83 очка. При этом сам «Ред Булл» проигрывает «Феррари» 134 очка.

«Хаас» идет в Кубке конструкторов на седьмом месте с 29 очками.