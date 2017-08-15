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Комиссия УЕФА приехала в Петербург для оценки готовности стадиона к Евро-2020

Источник:  Администрация Санкт-ПетербургаКомментарии

В Петербурге начался первый инспекционный визит представителей исполнительного комитета УЕФА в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Как сообщает сайт Администрации Санкт-Петербурга, во время визита делегация УЕФА оценит состояние стадиона на Крестовском острове. На этой арене прошли игры Кубка конфедераций-2017, а летом 2018-го там планируется сыграть семь матчей чемпионата мира. Сейчас на стадионе проводит свои домашние матчи «Зенит». Комиссия, состоящая из 15 человек, будет находиться в городе до 17 августа. 

Напомним, в сентябре 2014 года Петербург получил право на проведение четырех игр Евро-2020. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут три матча группового этапа и одна встреча 1/4 финала.

Кроме Петербурга матчи финальной части чемпионата Европы примут Амстердам, Бильбао, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Баку, Мюнхен, Рим и Лондон. 

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