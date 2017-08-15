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Ли Гриффитс: Я точно буду готов к матчу с «Астаной»

Комментарии

Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс поделился ожиданиями от матча против «Астаны». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Вы лечились от травмы, какое ваше состояние на сегодняшний день?

- У меня была несерьезная травма лодыжки. Но сейчас я в полном порядке, буду точно готов к завтрашней игре. 

- «Селтик» может сыграть как в два форварда, так и одного. Как удобнее вам?

- Это решение тренера, и как он решит, так и будет. В целом, я готов сыграть как в два нападающих, так и одного.

- Является ли преимуществом то, что вы в прошлом году уже играли с «Астаной»?

- Наш тренерский штаб изучил игру «Астаны», и то, что мы уже с ними играли, для нас будет преимуществом. 

- Какой счет вас устроит в завтрашнем матче?

- Нас устроит любой счет, который позволит нам пройти в групповой этап Лиги чемпионов, - цитирует Гриффитса KazFootball.kz.

Матч «Селтик» - «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.

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