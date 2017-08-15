Ли Гриффитс: Я точно буду готов к матчу с «Астаной»
Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс поделился
ожиданиями от матча против «Астаны». Напомним, что командам предстоит сыграть в
раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Вы лечились от травмы, какое
ваше состояние на сегодняшний день?
- У меня была несерьезная травма лодыжки. Но сейчас я в полном
порядке, буду точно готов к завтрашней игре.
- «Селтик» может сыграть как в
два форварда, так и одного. Как удобнее вам?
- Это решение тренера, и как он решит, так и будет. В целом, я
готов сыграть как в два нападающих, так и одного.
- Является ли преимуществом
то, что вы в прошлом году уже играли с «Астаной»?
- Наш тренерский штаб изучил игру «Астаны», и то, что мы уже с
ними играли, для нас будет преимуществом.
- Какой счет вас устроит в
завтрашнем матче?
- Нас устроит любой счет, который позволит нам пройти в групповой
этап Лиги чемпионов, - цитирует Гриффитса KazFootball.kz.
Матч «Селтик»
- «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.