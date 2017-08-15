Каспаров не станет возобновлять карьеру после турнира в Сент-Луисе

54-летний Гарри Каспаров не собирается возобновлять карьеру после турнира в Сент-Луисе. Об этом 13-й чемпион мира написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Я не планирую играть на турнирах после этих соревнований. Сент-Луис – особенное место для меня. Я рад воспользоваться уникальной возможностью, которую мне предоставили организаторы турнира и мой друг Рекс Синкфилд. Но это не означает, что я возобновляю карьеру. Защита прав человека, лекции, популяризация шахмат – это моя жизнь сегодня, я не рискну ухудшить выигрышную позицию. Я всегда сохраняю оптимизм, но в возрасте 54 лет надежды вернуть свою шахматную форму 15-летней давности столь же малы, как вернуть шевелюру 20-летнего. Все средства, которые я заработаю на этом турнире, будут направлены на продвижение шахмат в Африке, что стало для моей жены и меня в последние годы особым энтузиазмом. Я выражаю благодарность за теплые слова, которые мне прислали со всего мира. Я постараюсь не разочаровать вас», – написал Каспаров в своем «Фейсбуке».

Напомним, пока в активе Каспарова 3 ничьи. Сегодня в очередных трех турах его соперниками будут Левон Аронян, Ян Непомнящий и Вишванатан Ананд.