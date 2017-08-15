Витиньо: Я никогда не сталкивался с расизмом в России

Форвард ЦСКА Витиньо высказался о сравнении с бывшим форвардом команды Вагнером Лавом и рассказал о жизни в России.

– Мы с Вагнером – разные игроки, – приводят «Известия» слова Витиньо. – Но я понимаю, что очень много людей верят и надеются на меня. Я не хочу их разочаровывать и буду стараться сделать все возможное, максимально выкладываться в матчах и на тренировках, чтобы приносить команде только пользу и радовать болельщиков ЦСКА.

– До старта чемпионата мира 2018 года в России остается совсем немного. Хотели бы сыграть на нем?

– Это моя мечта, и я каждый день работаю над тем, чтобы она стала реальностью. Хочу показать мой талант всем, доказать, что я достоин места в национальной сборной Бразилии.

– Некоторые критики считают, что команды и болельщики из других стран могут столкнуться в России с проблемой расизма. У вас никогда не возникало таких сложностей?

– Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь. Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил два гола в шести матчах премьер-лиги.

Во вторник ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» на «Стад де Сюисс» в Берне в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча