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Витиньо: Я никогда не сталкивался с расизмом в России

Источник:  «Известия»Комментарии

Форвард ЦСКА Витиньо высказался о сравнении с бывшим форвардом команды Вагнером Лавом и рассказал о жизни в России.

– Мы с Вагнером – разные игроки, – приводят «Известия» слова Витиньо. – Но я понимаю, что очень много людей верят и надеются на меня. Я не хочу их разочаровывать и буду стараться сделать все возможное, максимально выкладываться в матчах и на тренировках, чтобы приносить команде только пользу и радовать болельщиков ЦСКА.

– До старта чемпионата мира 2018 года в России остается совсем немного. Хотели бы сыграть на нем?
– Это моя мечта, и я каждый день работаю над тем, чтобы она стала реальностью. Хочу показать мой талант всем, доказать, что я достоин места в национальной сборной Бразилии.

– Некоторые критики считают, что команды и болельщики из других стран могут столкнуться в России с проблемой расизма. У вас никогда не возникало таких сложностей?
– Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь. Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил два гола в шести матчах премьер-лиги.

Во вторник ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» на «Стад де Сюисс» в Берне в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Янг Бойз - ЦСКА

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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