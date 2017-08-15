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Дмитрий Булыкин: В целом «Янг Бойз» - команда, вполне проходимая для армейцев

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА.

- Думаю, нам следует ожидать победы ЦСКА. По крайней мере, все будут болеть за российский клуб и желать ему успехов. А так, футбол всегда преподносит нам какие-то сюрпризы, но будем надеяться, что в этот раз обойдется без них и армейцы одержат победу.

«Янг Бойз» - известная команда, которая как раз таки любит преподносить сюрпризы. Кроме того, за нее играет мой друг Миралем Сулеймани. Но я надеюсь, что швейцарцам не получится удивить ЦСКА. В целом «Янг Бойз» - команда, вполне проходимая для армейцев. Если они хорошо настроятся, то матч в Берне пройдет для них легко, - рассказал Булыкин в интервью «Газете.Ru».

Встреча пройдет на поле стадиона «Стад-де-Суисс» в Берне и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого противостояния.

Отметим, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф армейцы по сумме двух матчей обыграли АЕК (3:0), а «Янг Бойз» выбили из турнира киевское «Динамо» (3-3 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевого гола).

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