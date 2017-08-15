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Vega Squadron отказалась от состава по League of Legends

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Организация Vega Squadron объявила о роспуске состава по League of Legends.

«Во-первых, хочу выразить благодарность игрокам, тренерам и аналитикам, которые прошли через нашу команду за эти два года. Большое спасибо хотелось бы сказать игрокам, которые выступали под нашими цветами с момента открытия состава, за их самоотдачу, вклад в развитие организации и, конечно, эмоции, подаренные всем в «ВТБ Арене», во время LCL Open Cup, IEM и Rift Rivals. Они стали для Vega Squadron по-настоящему родными, и будет крайне сложно представить себе нашу команду по League of Legends без них.

Тем не менее, перед стартом текущего сплита мы ставили перед собой серьезные цели и не смогли их достигнуть. Возможно, в этом сплите нам просто не хватило времени, но именно сейчас настал тот момент, когда Vega Squadron по LoL нужна глобальная перестройка. Мы будем собирать состав с нуля, при этом, вполне вероятно, что кто-то из наших игроков вновь окажется в нашей организации, однако держать ростер, когда до официальных игр еще пять месяцев, не имеет смысла. Для самих игроков этот перерыв также станет возможностью попробовать себя в других организациях или даже лигах, и от себя я хочу пожелать им удачи, если они выберут этот путь», – прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.

Состав Vega Squadron в летнем сплите LCL:

Александр «NoNholy» Овчинников (верхняя линия)
Николай «Zanzarah» Акатов (лес)
Евгений «Drobovik123» Белоусов (средняя линия)
Лев «Nomanz» Якшин (средняя линия)
Роландас «Optimas» Винцаловичус (стрелок)
Павел «delord» Шабля (поддержка)

Тренерский штаб:

Алексей «Sharkz» Таранда (главный тренер)
Самуэль «Arrowhead» Морено (аналитик)
Давид «Nodriza» Эспинар (аналитик) 

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