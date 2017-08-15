«Зенит» претендует на Эмре Мора из «Боруссии» Д
Питерский «Зенит» претендует на приобретение крайнего
форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, сообщает итальянский портал Tuttomerkatoweeb.
До этого трансфер футболиста практически согласовал
миланский «Интер», но в последний момент что-то пошло не так и переход
турецкого игрока, родившегося в Дании в стан черно-синих был приостановлен.
Стоимость 20-летнего правого инсайда оценивается примерно в
5 миллионов евро. Помимо «Интера» игроком также интересуются «Фенербахче», «Эвертон»,
«Рома», «Наполи», «Фиорентина», «Ганновер» и «Вольфсбург».
Боруссия приобрела футболиста в прошлом сезоне за 10
миллионов евро. За сезон Мор принял участие в 12-ти матчах, в которых забил
один гол и отдал три результативных передачи.
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