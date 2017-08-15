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«Зенит» претендует на Эмре Мора из «Боруссии» Д

Степан Чаушьян
Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Питерский «Зенит» претендует на приобретение крайнего форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, сообщает итальянский  портал Tuttomerkatoweeb.

До этого трансфер футболиста практически согласовал миланский «Интер», но в последний момент что-то пошло не так и переход турецкого игрока, родившегося в Дании в стан черно-синих был приостановлен.

Стоимость 20-летнего правого инсайда оценивается примерно в 5 миллионов евро. Помимо «Интера» игроком также интересуются «Фенербахче», «Эвертон», «Рома», «Наполи», «Фиорентина», «Ганновер» и «Вольфсбург».

Боруссия приобрела футболиста в прошлом сезоне за 10 миллионов евро. За сезон Мор принял участие в 12-ти матчах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.    

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