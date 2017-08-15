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Калинич близок к переходу в «Милан»

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Форвард «Фиорентины» Никола Калинич может в ближайшее время стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Premium Sport, хорват прибудет в Милан в четверг для того, чтобы оформить переход. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а с учетом бонусов она может увеличиться до 30 миллионов.

В прошедшем сезоне 29-летний Никола Калинич провел 42 матча за «Фиорентину» и забил 20 мячей при четырех голевых передачах.

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