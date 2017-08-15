Калинич близок к переходу в «Милан»
Форвард «Фиорентины» Никола Калинич может
в ближайшее время стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Premium Sport, хорват прибудет в Милан в
четверг для того, чтобы оформить переход. Сумма трансфера составит 25 миллионов
евро, а с учетом бонусов она может увеличиться до 30 миллионов.
В прошедшем сезоне
29-летний Никола Калинич провел 42 матча за «Фиорентину» и забил 20 мячей при
четырех голевых передачах.
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