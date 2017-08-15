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Эрик тен Хаг: У «Утрехта» есть шанс в противостоянии с «Зенитом»

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матчей против «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

– «Зенит» – большой клуб с хорошими игроками и ясным пониманием игры. Для нас матч против них большой вызов и испытание. Но это футбол, и у нас есть шанс. У нас тоже хорошая команда, – приводит слова тен Хага официальный сайт «Утрехта».

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Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в Петербурге.

В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).

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