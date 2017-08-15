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«Ювентус» вернулся к борьбе за Гарая со «Спартаком»

Степан Чаушьян
Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Туринский «Ювентус», который ранее вышел из борьбы за аргентинского защитника «Валенсии» Эсекьиэля Гарая, возвращается к кандидатуре экс-игрока питерского «Зенита», сообщает сайт Tuttomerkatoweb.

Напомним, что ранее на игрока претендовал и московский «Спартак», предлагавший за футболиста 24 миллиона евро. Однако предложение российской команды, как сообщает итальянское издание, было отклонено.    

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