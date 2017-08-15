Вратарь «Утрехта» Йенсен: Будет интересно сыграть против команды Роберто Манчини
Вратарь «Утрехта»
Давид Йенсен поделился ожиданиями от матчей против «Зенита» в раунде плей-офф
квалификации Лиги Европы.
– Будет интересно сыграть против команды Роберто Манчини. Это будет большая игра. Мы на сто процентов знакомы с качествами Зенита. Мы находимся в хорошей форме, у нас есть шанс, и мы верим в это, – приводит слова Йенсена официальный сайт «Утрехта».
Призывы убивать евреев и факты поприличнее о новом сопернике «Зенита» в Европе
Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа
в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в
Петербурге.
В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически