Вратарь «Утрехта» Йенсен: Будет интересно сыграть против команды Роберто Манчини

Вратарь «Утрехта» Давид Йенсен поделился ожиданиями от матчей против «Зенита» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Будет интересно сыграть против команды Роберто Манчини. Это будет большая игра. Мы на сто процентов знакомы с качествами Зенита. Мы находимся в хорошей форме, у нас есть шанс, и мы верим в это, – приводит слова Йенсена официальный сайт «Утрехта».

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Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в Петербурге.

В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).