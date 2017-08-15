Дмитрий Булыкин: Главное, чтобы у ЦСКА обошлось без травм

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА.

- Искусственный газон немного сыграет против ЦСКА, конечно. Главное, чтобы у армейцев обошлось без травм. На искусственном газоне все совсем по-другому, другие движения, и если у кого-то есть болячки, то они на этом газоне смогут вылезти.

Есть риск, что на первых минутах, пока ЦСКА будет привыкать к искусственному газону, хозяева смогут забить. Ведь европейские клубы начинают играть с первых минут без раскачки. ЦСКА надо держать ухо востро, все-таки соперник серьезный. Самое главное - конечный результат, - рассказал Булыкин в интервью «Газете.Ru».

Встреча пройдет на поле стадиона «Стад-де-Суисс» в Берне и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Отметим, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф армейцы по сумме двух матчей обыграли АЕК (3:0), а «Янг Бойз» выбили из турнира киевское «Динамо» (3-3 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевого гола).