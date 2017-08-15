«Фулхэм» отказался продавать Сессеньона в «Тоттенхэм» за 25 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» претендует на защитника «Фулхэма» Райан Сессеньона, однако предложение в размере 25 миллионов фунтов за 17-летнего игрока обороны «дачники» отклонили, сообщает The Telegraph.

В прошлом сезоне Сессеньон провел 26 матчей в чемпионшипе, забил пять голов и сделал три голевые передачи, чем сразу привлек внимание клубов премьер-лиги.

Кроме «Тоттенхэма» интерес к Сессеньону также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Отметим, что трансферным рекордом среди юных игроков в Англии остается переход 18-летнего Уэйна Руни из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 25,5 миллиона фунтов в 2004 году.

В июле в составе юношеской сборной Англии Сессеньон стал чемпионом Европы (U19).