Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы с «Краснодаром»

Степан Чаушьян
Источник:  «Фратрия»Комментарии

Целая группа болельщиков московского «Спартака» отправится на домашний матч «Краснодара» в рамках квалификационного турнира Лиги Европы, чтобы поболеть за соперников российского клуба – сербскую команду «Црвена Звезда».

Объединение болельщиков красно-белой команды, «Фратрия», даже организует специальный автобусный тур на матч. Также фанаты смогут попасть на Черное море. Игра пройдет 17 августа, а болельщики выедут из Москвы за день до этого.

Напомним, что болельщиков двух клубов из России и Сербии связывает давняя дружба. Фанаты периодически поддерживают друг друга в домашних и гостевых поединках. именно с «Црвеной Звездой» «Спартак» провел матч-открытие своего нового стадиона.    

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано и Гарсия покинули «Зенит». Таблица трансферов РФПЛЖулиано и Гарсия покинули «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ювентус» вернулся к борьбе за Гарая со «Спартаком»Туринский «Ювентус», который ранее вышел из борьбы за аргентинского защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, возвращается к кандидатуре экс-игрока питерского «Зенита», сообщает сайт Tuttomerkatoweb.«Гремио» рассчитывает подписать новый контракт с ЛуаномФорвард «Гремио» Луан, на которого претендуют «Спартак» и «Сампдория», может остаться в клубе, сообщает Sampdoria News 24.Судейская бригада из Литвы рассудит «Краснодар» и «Црвену Звезду» в Лиге ЕвропыКак сообщает пресс-служба «Краснодара», матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды» рассудит бригада арбитров из Литвы.«Спартак» возглавляет гонку в борьбе за ЛуанаНападающий «Гремио» Луан Вийера остается трансферной целью московского «Спартака». Об этом сообщает Transfermarkt.
Формула-1
Джин Хаас: В сравнении с тремя топ-командами все остальные выступают на лодках
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и «Локомотив» в 7-м туре чемпионата России
Футбол
Президент «Лацио»: Мы можем выиграть скудетто
Футбол
«Саутгемптон» хочет 70 миллионов фунтов за ван Дейка
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика