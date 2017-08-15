Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы с «Краснодаром»
Источник: «Фратрия»Комментарии
Целая группа болельщиков московского «Спартака» отправится
на домашний матч «Краснодара» в рамках квалификационного турнира Лиги Европы,
чтобы поболеть за соперников российского клуба – сербскую команду «Црвена
Звезда».
Объединение болельщиков красно-белой команды, «Фратрия»,
даже организует специальный автобусный тур на матч. Также фанаты смогут попасть
на Черное море. Игра пройдет 17 августа, а болельщики выедут из Москвы за день до этого.
Напомним, что болельщиков двух клубов из России и
Сербии связывает давняя дружба. Фанаты периодически поддерживают друг друга в
домашних и гостевых поединках. именно с «Црвеной Звездой» «Спартак» провел
матч-открытие своего нового стадиона.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически