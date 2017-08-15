Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы с «Краснодаром»

Целая группа болельщиков московского «Спартака» отправится на домашний матч «Краснодара» в рамках квалификационного турнира Лиги Европы, чтобы поболеть за соперников российского клуба – сербскую команду «Црвена Звезда».

Объединение болельщиков красно-белой команды, «Фратрия», даже организует специальный автобусный тур на матч. Также фанаты смогут попасть на Черное море. Игра пройдет 17 августа, а болельщики выедут из Москвы за день до этого.

Напомним, что болельщиков двух клубов из России и Сербии связывает давняя дружба. Фанаты периодически поддерживают друг друга в домашних и гостевых поединках. именно с «Црвеной Звездой» «Спартак» провел матч-открытие своего нового стадиона.

