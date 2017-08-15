ЦСКА не стал подписывать вратаря «Тамбова» Смирнова

ЦСКА не стал подписывать вратарь «Тамбова» Олега Смирнова, который находился в армейской команде на просмотре, сообщил «Евро-Футбол.Ру» источник, знакомый с ходом переговоров.

Стороны сошлись на том, что переговоры будут возобновлены в зимнее трансферное окно.

По информации источника, ЦСКА ищет замену Илье Помазуну.

В текущем сезоне 27-летний Смирнов провел два матча за «Тамбов» в ФНЛ и пропустил три мяча.

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