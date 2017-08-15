Лоуренс сменил «Лестер» на «Дерби»
Источник: «Дерби Каунти»Комментарии
Нападающий Том Лоуренс перешел из «Лестера»
в «Дерби». Об этом сообщает официальный сайт клуба английского Чемпионшипа.
Сумма трансфера не разглашается.
Ранее форвард также выступал за «Манчестер Юнайтед». В его активе шесть матчей
за сборную Уэльса.
В прошлом сезоне 23-летний Том
Лоуренс выступал на правах аренды за «Ипсвич». В 37 матчах он забил 11 мячей
при 11 голевых передачах.
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