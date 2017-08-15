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Лоуренс сменил «Лестер» на «Дерби»

Источник:  «Дерби Каунти»Комментарии

Нападающий Том Лоуренс перешел из «Лестера» в «Дерби». Об этом сообщает официальный сайт клуба английского Чемпионшипа.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее форвард также выступал за «Манчестер Юнайтед». В его активе шесть матчей за сборную Уэльса.

В прошлом сезоне 23-летний Том Лоуренс выступал на правах аренды за «Ипсвич». В 37 матчах он забил 11 мячей при 11 голевых передачах.

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