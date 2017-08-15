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Диоп перейдет из «Сельты» в «Тоттенхэм» на этой неделе

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Сельты» Папе Шейх Диоп близок к переходу в «Тоттенхэм». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, «Тоттенхэм» отдаст за игрока 10 миллионов евро. «Сельта» согласна на такие условия, хотя в контракте у футболиста прописана сумма в 30 миллионов евро. Полузащитником также интересовался «Лион».

В прошедшем сезоне 20-летний сенегальский хавбек провел 27 матчей за «Сельту» и забил один мяч.

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