Диоп перейдет из «Сельты» в «Тоттенхэм» на этой неделе
Источник: MarcaКомментарии
Полузащитник «Сельты» Папе Шейх Диоп
близок к переходу в «Тоттенхэм». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, «Тоттенхэм» отдаст за игрока 10 миллионов евро. «Сельта»
согласна на такие условия, хотя в контракте у футболиста прописана сумма в 30
миллионов евро. Полузащитником также интересовался «Лион».
В прошедшем сезоне 20-летний
сенегальский хавбек провел 27 матчей за «Сельту» и забил один мяч.
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