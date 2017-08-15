Дастин Бойд: Я не закрываю за собой дверь в сборную Казахстана

Форвард московского «Динамо» Дастин Бойд заявил, что примет решение о продолжении выступления за сборную Казахстана после завершения сезона в КХЛ.

- Я казах, играть за сборную - это моя обязанность. Поэтому, конечно, я не закрываю за собой дверь в сборную Казахстана. Буду решать после сезона, как буду чувствовать себя, как далеко зайдет «Динамо» в плей-офф, - передает слова Бойда «Р-Спорт».

Ранее «Динамо» обыграло «Витязь» (4:3) на Кубке мэра Москвы.