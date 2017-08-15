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«СКА-Хабаровск» не может бронировать билеты, потому что не знает даты игр

Источник:  «Хабаровский край сегодня»Комментарии

«СКА-Хабаровск» не может заранее забронировать авиабилеты на выездные матчи, поскольку до сих пор неизвестно, в какие дни состоятся матчи армейцев, начиная с 9-го тура, сообщает «Хабаровский край сегодня».

- Календарь игр в премьер-лиге довольно своеобразный, - прокомментировал ситуацию генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов. - Даты первых 8 туров были известны до старта чемпионата, а сроки последующих матчей до сих пор приблизительны. Мы, например, знаем, что в 9-м туре играем в Екатеринбурге с «Уралом». Но точная дата матча до сих пор неизвестна. Понятно, что календарь составляется в интересах клубов, участвующих в еврокубках. Но большинство команд к этому не имеют никакого отношения. Неужели поединки с участием нашего клуба против тех же «Урала» и «Амкара» нельзя было привязать к конкретной дате еще до начала сезона? Я задавал эти вопросы руководству РФПЛ, но ответов так и не получил.

- С нетерпением ждем 25 августа, когда прояснится ситуация с очередными восемью турами, - добавил Флегонтов. - Только тогда мы сможем заказывать авиабилеты на осенние матчи.



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