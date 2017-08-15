«Зенит» внес Краневиттера в заявку на матчи Лиги Европы c «Утрехтом»
Источник: ТАССКомментарии
«Зенит» заявил
полузащитника Матиаса Краневиттера на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
с голландским «Утрехтом», сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Краневиттер не сможет сыграть с «Утрехтом»,
так как «Зенит» не успел заявить игрока после его перехода из «Атлетико».
Однако пункт в регламенте УЕФА позволяет экстренно дозаявить игрока на матч.
Краневиттер отправился на выезд вместе с командой.
Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа в
Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в
Петербурге.
В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл
израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский
«Лех» (0:0; 2:2).
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