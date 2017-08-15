«Зенит» внес Краневиттера в заявку на матчи Лиги Европы c «Утрехтом»

«Зенит» заявил полузащитника Матиаса Краневиттера на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Краневиттер не сможет сыграть с «Утрехтом», так как «Зенит» не успел заявить игрока после его перехода из «Атлетико». Однако пункт в регламенте УЕФА позволяет экстренно дозаявить игрока на матч. Краневиттер отправился на выезд вместе с командой.

Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в Петербурге.

В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).