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Серхи Роберто хочет покинуть «Барселону»

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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде и хочет уйти. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Diario Sport, хавбек недоволен трансфером Паулиньо, так как считает, что ухудшит его шансы на место в основе на позиции центрального полузащитника. Он также может сыграть слева в защите, но на эту позицию у «Барсы» есть Алейш Видаль, который играл в первом матче Суперкубка Испании с «Реалом» (1:3) и Нельсон Семеду.

Футболистом интересуются «МЮ», «Челси», «Ювентус» и «Милан». Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 25-летний Серхи Роберто провел 47 матчей за «Барселону» и забил один мяч при шести голевых передачах.

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