Серхи Роберто хочет покинуть «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Серхи
Роберто недоволен своим положением в команде и хочет уйти. Об этом сообщают
испанские СМИ.
Как информирует Diario
Sport, хавбек недоволен трансфером Паулиньо, так как считает, что
ухудшит его шансы на место в основе на позиции центрального полузащитника. Он
также может сыграть слева в защите, но на эту позицию у «Барсы» есть Алейш
Видаль, который играл в первом матче Суперкубка Испании с «Реалом» (1:3) и
Нельсон Семеду.
Футболистом интересуются «МЮ», «Челси», «Ювентус» и «Милан». Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 25-летний Серхи Роберто провел 47 матчей за «Барселону» и забил один мяч при шести голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически