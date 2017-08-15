Илья Хохлов: Канадцы наказали нас за удаления. Они их не прощают

Защитник «Сочи» Илья Хохлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от Канады (1:5) на Турнире имени Пучкова.

– Что сегодня не получилось?

– Во втором периоде пошли удаления, сборная Канады такие моменты не прощает, они нас наказали. Наши моменты, когда у нас было большинство, мы не забивали.



– Прошлый матч с канадцами «Сочи» проиграл только в овертайме. Сейчас счет крупный. В чем причина?

– Что в Сочи, что здесь у Канады собралась хорошая команда, мастера. Я считаю, что счет – это не показатель, просто сегодня забили, а в Сочи – нет. У нас тоже были моменты. Я считаю, что канадские сборные, с которыми мы играли, – две одинаковые команды, просто сегодня мы сыграли так.



– Ваш гол – стечение обстоятельств или вы так и хотели?

– Шайба отскочила, я увидел коридор, бросил и забил. Партнеры молодцы, сыграли на меня.



– В целом довольны тем, как проходят предсезонные сборы?

– Предсезонка прошла плодотворно. Конечно, поражения расстраивают команду, хочется побеждать. Когда побеждаешь – позитив, в команде все намного лучше. Нужны победы, чтобы настроение было хорошее, – сказал Хохлов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Канады обыграла «Сочи» со счетом 5:1.

У канадцев дубль оформил Бек Тэйлор. По шайбе забросили Шон Коллинз, Джонатан Матсумото и Джейкоб Микфликер. У сочинцев отличился Илья Хохлов.

Турнир проходит в Петербурге с 14 по 17 августа. В нем принимают участие СКА, «СКА-Нева», сборная Канады, «Сочи», «Северсталь» и «Йокерит».